Χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της 34ης αγωνιστικής στην Ιταλία, ανάμεσα στη Μίλαν και τη Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο».

Ένα γκολ του Τουράμ που ακυρώθηκε στο πρώτο ημίχρονο (36΄) για τη Γιουβέντους και το σουτ του Σαλεμάκερς στο οριζόντιο δοκάρι στο δεύτερο (50΄) για τη Μίλαν, ήταν οι μόνες ευκαιρίες ενός παιχνιδιού που θα ξεχαστεί γρήγορα.

Οι «ροσονέρι» παραμένουν στην τρίτη θέση, έξι βαθμούς μπροστά από την Κόμο και τη Ρόμα, ενώ οι «μπιανκονέρι» είναι τέταρτοι, τρεις βαθμούς μπροστά από τις προαναφερόμενες ομάδες.

Η 34η αγωνιστική:

Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0 (3΄ ΜακΤόμινεϊ, 45΄ αυτ. Τερατσάνο, 45΄+3 Ντε Μπρόινε, 52΄ Άλισον Σάντος)

Πάρμα-Πίζα 1-0 (82΄ Ελφέζ)

Μπολόνια-Ρόμα 0-2 (7΄ Μάλεν, 45΄+1 Ελ Ανιάουι)

Βερόνα-Λέτσε 0-0

Φιορεντίνα-Σασουόλο 0-0

Τζένοα-Κόμο 0-2 (10΄ Δουβίκας, 68΄ Ντιαό)

Τορίνο-Ίντερ 2-2 (70΄ Σιμεόνε, 79΄πεν. Βλάσιτς – 23΄ Τιράμ, 61΄ Μπίσεκ)

Μίλαν-Γιουβέντους 0-0

Κάλιαρι-Αταλάντα 27/04

Λάτσιο-Ουντινέζε 27/04

Βαθμολογία (σε 34 αγώνες)

Ίντερ 79 – Champions League

Νάπολι 69

Μίλαν 67

Γιουβέντους 63

Κόμο 61

Ρόμα 61

Αταλάντα 54 -33αγ.

Μπολόνια 48

Λάτσιο 47 -33αγ.

Σασουόλο 46

Ουντινέζε 43 -33αγ.

Πάρμα 42

Τορίνο 41

Τζένοα 39

Φιορεντίνα 37

Κάλιαρι 33 -33αγ.

Λέτσε 29

Κρεμονέζε 28

Βερόνα 19

Πίζα 18