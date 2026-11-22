Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε τη δεύτερη ημέρα για την 10η αγωνιστική της Bundesliga, η Σάλκε και η Στουτγκάρδη έμειναν ισόπαλες χωρίς τέρματα στο «Gelsenkirchen» και έχασαν έδαφος στη μάχη της παραμονής και της εισόδου στις ευρωπαϊκές θέσεις αντίστοιχα.

Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με φάσεις εκατέρωθεν η Σάλκε απείλησε με τους Αουσίς και Καραμάν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ζάιμεν να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις, ενώ η Στουτγκάρδη είχε τις δικές της στιγμές με τους Λέβελινγκ και Ουντάβ.

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