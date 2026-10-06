Οι 13 μέτοχοι της Euroleague, μετά τα πρώτα τετ-α-τετ στο γεύμα της Δευτέρας στη Villa d’Este, περνούν από τις κουβέντες στις αποφάσεις και στην ψηφοφορία για ένα σχέδιο που αγγίζει ταυτόχρονα το αγωνιστικό και το οικονομικό πρόσωπο της διοργάνωσης.

Οι αποφάσεις αναμένονται σήμερα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακριβής ώρα. Στο τραπέζι κάθονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αναντολού Εφές, Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, Μακάμπι, Αρμάνι, Βιλερμπάν, Μπάγερν, Ζάλγκιρις και ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

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