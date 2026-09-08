Η πιο δύσκολη ημέρα στην καριέρα του Γιάννη Κωνσταντέλια έφθασε. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός περνάει σήμερα την πόρτα του χειρουργείου στο Μόναχο, προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη του πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο, στο ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Bundesliga.

Το ξεκίνημά του στο γερμανικό πρωτάθλημα ήταν ονειρικό, καθώς πρόλαβε να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα, όμως λίγα λεπτά αργότερα ο τραυματισμός έβαλε απότομα «φρένο» στην πορεία του.

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