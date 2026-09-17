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Στιγμές από τα παρασκήνια της φωτογράφισης μοιράστηκε η Ντόρτμουντ, σε ένα βίντεο όπου ξεχωρίζουν για άλλη μια φορά οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνο Καρέτσας.

Παρά το εκρητικό ξεκίνημα του στους «Βετσφαλούς» στην αρχή της σεζόν,  ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και υπεβλήθη άμεσα σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος.

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