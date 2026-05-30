Πολύ κοντά σε ακόμη μία μεταγραφή σέντερ βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς εντοπίζεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Μαντί Σισοκό, τον 25χρονο Αφρικανό ψηλό της Τριέστε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιβηρική, η «Βασίλισσα» έχει σχεδόν ολοκληρώσει την υπογραφή του παίκτη, που τη φετινή σεζόν μέτρησε 10.1 πόντους, 7.4 ριμπάουντ, 0.3 ασίστ, 0.6 κλεψίματα και 0.6 μπλοκ ανά αγώνα, σε περίπου 23.3 λεπτά συμμετοχής, στη Lega Basket με την ομάδα της Τεργέστης, ενώ στο BCL είχε 13.0 πόντους, 8.7 ριμπάουντ (4ος στη διοργάνωση), 0.2 ασίστ και 20.3 βαθμοί στην αξιολόγηση (EFF) ανά παιχνίδι.

