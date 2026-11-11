Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, η Βίρτους Μπολόνια βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ντουμπάι BC για την επιστροφή του 33χρονου Ιταλού φόργουορντ Αγουντού Αμπάς στην Ιταλία, έπειτα από δυόμιση σεζόν.

Η Βίρτους Μπολόνια αναζητά ενίσχυση στις θέσεις των φόργουορντ και βρίσκεται ήδη κοντά σε συμφωνία με την Ντουμπάι, για την απόκτηση του έμπειρου φόργουορντ, που δεν αποτελεί μέρος των πλάνων του Τσάβι Πασκουάλ.

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