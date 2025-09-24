«Όλοι ξέρουμε πόσο απογοητευτικό ήταν να μείνουμε εκτός Κυπέλλου (σ.σ: από την Ααράου). Κοιτάμε μπροστά, το αναλύσαμε, αλλά το αφήσαμε πίσω μας. Είναι η δουλειά μας να αναλύουμε και να προχωράμε. Είναι πιο εύκολο για μένα τώρα να το αφήσω πίσω αυτό που έγινε στο Κύπελλο. Θα δώσω στους παίκτες ένα πλάνο κι εμπιστοσύνη. Συγκεντρωνόμαστε στον Παναθηναϊκό.

Είναι μία νέα διοργάνωση και οι παίκτες θέλουν να ξεκινήσουν καλά. Έχουμε κίνητρο».

Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία του στους δημοσιογράφους ο προπονητής της Γιουνγκ Μπόις, Τζόρτζο Κοντίνι, στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει της (25/19, 22:00, Cosmote Sport 2) αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για την 1η αγωνιστική της League phase του Europa League.

Συνεχίζοντας απάντησε σχετικά με την αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό:

«Παίζει ρόλο στην ανάλυση. Έπαιζε με άλλες αρχές και ο προπονητής άλλαξε. Συγκεντρωνόμαστε στο στυλ παιχνιδιού μας. Ασφαλώς υπάρχει αλλαγή στον τρόπο ανάλυσης. Αλλά κοιτάμε πρώτα εμάς».

Σχετικά με την κριτική που δέχεται, τόνισε:

«Δεν διάβασα τι γράφτηκε, αλλά ευχαριστώ για την πληροφορία. Αυτή είναι η δουλειά σας. Δεν φοβάμαι και δεν χρειάζεται να πω κάτι στους δημοσιογράφους. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με ποιότητα στις δύο διοργανώσεις. Υπάρχουν προσδοκίες και είμαι αισιόδοξος. Είναι στο χέρι μου να φέρω την ποιότητα των παικτών στον αγωνιστικό χώρο. Στην Ευρώπη θ’ ανταγωνιστούμε μεγάλους αντιπάλους και θέλουμε να φέρουμε νίκες στο γήπεδο για τον κόσμο μας».

Ο μέσος Κρίστιαν Φάσναχτ, εκπροσωπώντας τους παίκτες, είπε:

«Θέλουμε να δείξουμε αντίδραση έπειτα από την ήττα στο κύπελλο (σ.σ: από την Ααράου). Προπονηθήκαμε καλά και ανυπομονούμε για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση με τον αποκλεισμό, αλλά έχουμε ματς κοντά και δεν υπήρχε χρόνος να σκεφτούμε.

Έχουμε θετική σκέψη και ποιότητα. Είναι καλό όταν έχεις ματς άμεσα μετά από ήττα, ώστε να αντιδράσεις. Έχουμε μία πρόκληση με τον Παναθηναϊκό».