Η Αίγυπτος πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά τη νίκη της με 3-1 επί του Μπενίν στην παράταση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αίγυπτος #Κόπα Άφρικα #Σαλάχ