Η Νιγηρία, πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση, επιβλήθηκε το Σάββατο στο Μαρακές με 2-0 της Αλγερίας, και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου την περιμένει το Μαρόκο, που φιλοξενεί τη διοργάνωση.
Ο Βίκτορ Οσίμεν ήταν και πάλι ο ηγέτης της ομάδας του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ, μετά από ασίστ του Μπρούνο, ο οποίος θα βρει αντίπαλό του στους 4 τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Το τελικό σκορ το διαμόρφωσε στο 57′ ο ΄Ανταμς μ’ εξαιρετική προσωπική προσπάθεια.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
Προημιτελική Φάση
09/01/2026
Α.Μάλι – Σενεγάλη 0-1
Β.Καμερούν – Μαρόκο 0-2
10/01/2026
Γ.Αλγερία – Νιγηρία 0-2
Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00
Ημιτελικοί
14/01/2026
α.Σενεγάλη – Νικητής Δ 18:00
β.Μαρόκο – Νιγηρία 21:00
Μικρός Τελικός
17/01/2026, 18:00
Τελικός
18/01/2026, 21:00
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ