Η Νιγηρία, πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση, επιβλήθηκε το Σάββατο στο Μαρακές με 2-0 της Αλγερίας, και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου την περιμένει το Μαρόκο, που φιλοξενεί τη διοργάνωση.

Ο Βίκτορ Οσίμεν ήταν και πάλι ο ηγέτης της ομάδας του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ, μετά από ασίστ του Μπρούνο, ο οποίος θα βρει αντίπαλό του στους 4 τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Το τελικό σκορ το διαμόρφωσε στο 57′ ο ΄Ανταμς μ’ εξαιρετική προσωπική προσπάθεια.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Προημιτελική Φάση

09/01/2026

Α.Μάλι – Σενεγάλη 0-1

Β.Καμερούν – Μαρόκο 0-2

10/01/2026

Γ.Αλγερία – Νιγηρία 0-2

Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Σενεγάλη – Νικητής Δ 18:00

β.Μαρόκο – Νιγηρία 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ