Ο 20χρονος γκαρντ της Βαλένθια Σέρχιο Ντε Λαρέα, αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης από την ACB για τη σεζόν 2025-26 έπειτα από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα των «Νυχτερίδων».

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ισπανικού μπάσκετ αναδεικνύεται στην Ανδαλουσία με τη φανέλα της Βαλένθια. Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης της σεζόν του ισπανικού πρωταθλήματος, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξαιρετική πορεία της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ έως την 4η θέση της ACB και τον ημιτελικό του Final Four της Euroleague.

