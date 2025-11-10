Ανακατατάξεις στην κορυφή της Serie A είχαμε στην 11η αγωνιστική, καθώς πλέον η Ρόμα και η Ίντερ μοιράζονται το «ρετιρέ». Η ομάδα του Μιλάνου νίκησε 2-0 τη Λάτσιο στο «Μεάτσα» στο τελευταίο ματς της ημέρας και έφτασε τους 24 βαθμούς, όσους και η Ρόμα που νωρίτερα επικράτησε με το ίδιο σκορ της Ουντινέζε στη Ρώμη. Υποχώρησαν Νάπολι και Μίλαν μετά τις απώλειές τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:

Πίζα-Κρεμονέζε 1-0

(75′ Τουρέ)

Κόμο-Κάλιαρι 0-0

Λέτσε-Βερόνα 0-0

Γιουβέντους-Τορίνο 0-0

Πάρμα-Μίλαν 2-2

(45+1΄ Μπερναμπέ, 62΄ Ντελ Πράτο – 12΄ Σαλεμέκερς, 25΄πεν. Λεάο)

Αταλάντα-Σασουόλο 0-3

(29′ πεν., 66′ Μπεράρντι, 47′ Πιναμόντι)

Μπολόνια-Νάπολι 2-0

(50′ Νταλίνγκα, 66′ Λουσούμι)

Τζένοα-Φιορεντίνα 2-2

(15′ Όστιγκαρντ, 60′ Κολόμπο – 20′ πέν. Γκούντμουντσον, 57′ Πίκολι)

Ρόμα-Ουντινέζε 2-0

(42΄πεν. Πελεγκρίνι, 61΄ Τσελίκ)

Ίντερ-Λάτσιο 2-0

(3΄ Μαρτίνες, 61΄ Μπονί)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Ίντερ 24

Ρόμα 24

Νάπολι 22

Μίλαν 22

Μπολόνια 21

Γιουβέντους 19

Κόμο 18

Σασουόλο 16

Λάτσιο 15

Ουντινέζε 15

Κρεμονέζε 14

Τορίνο 14

Αταλάντα 13

Κάλιαρι 10

Λέτσε 10

Πίζα 9

Πάρμα 8

Τζένοα 7

Βερόνα 6

Φιορεντίνα 5

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: A.A.