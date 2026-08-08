Η Μπράιτον των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα επικράτησε με σκορ 3-0 της Ρόμα, του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, ο οποίος μάλιστα αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τους «τζαλορόσι».

Μετά το τέλος του φιλικού οι Έλληνες διεθνείς συναντήθηκαν και συνομίλησαν, ενώ ο Τζίμας με τον Κουλιεράκη αντάλλαξαν φανέλες.

Ο νεαρός επιθετικός των «γλάρων» δεν αγωνίστηκε, ενώ τόσο ο Κωστούλας, όσο και Κουλιεράκης πέρασαν ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο.