Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης εξέφρασε την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ και υπογράμμισε πως αν γυρίσει στην Ελλάδα κάποτε θα το κάνει για λογαριασμό του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Έλληνας στόπερ τη Ρόμα έκανε εκτενή αναφορά στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Μίλησε για την ένταξη του στην ακαδημία των «ασπρόμαυρων» αλλά και για τα χρόνια του στην πρώτη ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Κουλιεράκης:

Για την ένταξη του στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ: «Πήγα στη Θεσσαλονίκη, βέβαια είχε ακυρωθεί πολλές φορές το ταξίδι. Ήταν ένα όνειρο για εμένα η ακαδημία του ΠΑΟΚ, όταν το άκουσα ήμουν πολύ χαρούμενος, σίγουρα είχα και άγχος. Όταν πήγα στην ακαδημία , από την τρίτη ημέρα με κράτησαν, δεν χρειάστηκε να συμπληρώσω εβδομάδα. Μπορεί να μην με κρατούσαν, αν πήγαινα νωρίτερα».

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