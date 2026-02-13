Μπορεί η Ολλανδία του Ρόναλντ Κούμαν να έχει μπροστά της το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο ο προπονητής των «οράνιε» μίλησε για την κλήρωση του Nations League.

Η Ολλανδία κληρώθηκε με την Γερμανία, την Ελλάδα και τη Σερβία με τον Κούμαν να επικεντρώνεται στα «πάντσερ»:

«Αυτοί είναι πάντα φανταστικοί αγώνες. Είναι παιχνίδια που μερικές φορές χάνουμε, αλλά σίγουρα έχουμε κερδίσει κι εμείς, όπως στην πρώτη διοργάνωση του Nations League. Είναι πάντα υπέροχο να παίζεις εναντίον της Γερμανίας».