Ο Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος οδήγησε το Κουρασάο στην πρώτη του πρόκριση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας στο κορυφαίο τουρνουά, αφού παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.

Ο Ολλανδός πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας του, του Βελγίου, της Νότιας Κορέας, της Αϊντχόφεν, της Σάντερλαντ και της Ρέιντζερς παραιτήθηκε λόγω της υγείας της κόρης του.

«Πάντα έλεγα ότι η οικογένεια είναι πάνω από το ποδόσφαιρο. Επομένως, αυτή είναι μια αυτονόητη απόφαση. Αλλά φυσικά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι θα μου λείψει πολύ το Κουρασάο, οι άνθρωποι εκεί και οι συνάδελφοί μου», δήλωσε ο Άντβοκαατ.

Ο Ολλανδός, ο οποίος πέρασε δύο χρόνια ως προπονητής του Κουρασάο, θα αντικατασταθεί από τον συμπατριώτη του Φρεντ Ρούτεν.

Ο 78χρονος Άντβοκαατ περιέγραψε την πρόκριση του νησιού της Καραϊβικής, με πληθυσμό περίπου 150.000, στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως το «πιο τρελό πράγμα» που είχε πετύχει σε μια προπονητική καριέρα που εκτείνεται σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Θα γινόταν ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία των τελικών Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο Ρούτεν, πρώην αμυντικός της Ολλανδίας, έχει προπονήσει τις PSV, Άντερλεχτ και Φέγενορντ.

Το Κουρασάο που είναι στον 5ο όμιλο, θα ξεκινήσει τη διαδρομή του εναντίον της Γερμανίας στο Χιούστον στις 14 Ιουνίου.