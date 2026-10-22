Ο Τιμπό Κουρτουά αναφέρθηκε στο Clasico, που θα γίνει την Κυριακή (25/10) στη Βαρκελώνη ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ. Όπως είπε είναι φυσιολογικό για τους Μαδριλένους να δέχονται λιγότερους επαίνους από τους Καταλανούς, που παραμένουν αήττητοι και πρωτοπόροι στην La Liga.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ είπε στην μεικτή ζώνη μετά τη νίκη με 4-1 εναντίον της Λειψίας, για το Champions League:

«Ξέρουμε ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, φυσικά, αλλά έχουμε αυτοπεποίθηση. Αν θέλουμε να ανακτήσουμε το έδαφος, πρέπει να πάμε εκεί και να νικήσουμε. Στην La Liga, ήταν πολύ δυνατοί, πρέπει να το πούμε. Επιπλέον, παίζουμε στο γήπεδό τους, αλλά έχω πίστη στην ομάδα μας».

Συμπλήρωσε τονίζοντας: «Υπάρχει όντως τόση μεγάλη διαφορά μεταξύ μας; Όχι, δεν νομίζω. Είμαστε απλώς δύο διαφορετικές ομάδες, που παίζουμε διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου. Είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, οπότε τραβούν περισσότερη προσοχή. Αλλά είναι αλήθεια ότι είναι πολύ αποτελεσματικοί και πετυχαίνουν πολλά γκολ. Και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα: να καταφέρουμε να επιβραδύνουμε την επίθεσή τους και να σκοράρουμε όταν έχουμε ευκαιρίες».