Ένα μάλλον δύσκολο βράδυ πέρασε ο άτυχος φίλος που πόνταρε ένα εκατομμύριο ευρώ στη νίκη της Ισπανίας απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Πράσινο Ακρωτήρι, αφού οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως τέρματα.

Ένας παίκτης στο Polymarket έχασε σχεδόν 1.000.000 δολάρια, ποντάροντας στο χθεσινό παιχνίδι της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι. Το Πράσινο Ακρωτήρι, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία του δεν φοβήθηκε την Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

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