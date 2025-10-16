Την αισιοδοξία του εν όψει του «Der Klassiker» με την πρωταθλήτρια Μπάγερν, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (18/10), στο Μόναχο, εξέφρασε ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς.

Με τον 55χρονο τεχνικό στο «τιμόνι» οι Βεστφαλοί παραμένουν αήττητοι, τόσο στην Μπουντεσλίγκα, όσο και στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν, όντας στη δεύτερη θέση του γερμανικού πρωταθλήματος, τέσσερις βαθμούς πίσω από το συγκρότημα του Βινσέντ Κομπανί.

«Είμαστε σταθεροί αυτή τη στιγμή και αυτή είναι η βάση αν θέλεις να έχεις οποιαδήποτε επιτυχία. Φυσικά και γνωρίζουμε τη φόρμα της Μπάγερν, 10 νίκες σε 10 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις», δήλωσε ο Κόβατς σε συνέντευξη Τύπου πριν το ντέρμπι με τους Βαυαρούς.

«Είμαστε στους 2,3 πόντους ανά παιχνίδι κατά μέσο όρο, κάτι που είναι αρκετά καλό, αλλά αυτοί είναι στους τρεις βαθμούς. Είναι μοναδικό. Δείχνει την ποιότητα της ομάδας. Αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχημένο ποδόσφαιρο. Ξέρουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε πολλά στο Μόναχο.

Αυτό που κάνει η Μπάγερν είναι καλό, αλλά είμαστε και εμείς σε καλό δρόμο και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη πρόκληση», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας ο τεχνικός της Ντόρτμουντ επισήμανε: «Η Μπάγερν κερδίζει τους αγώνες της κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε πρόκειται για το να διατηρήσουμε το παιχνίδι ανοιχτό για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πρέπει να ξεκινήσουμε καλά, να είμαστε συμπαγείς και να κρατήσουμε τον αντίπαλο μακριά. Αν ενεργήσεις με λίγο φόβο στο Μόναχο, θα είναι δύσκολο. Δεν λειτουργεί για τις ομάδες να πηγαίνουν εκεί και απλώς να αμύνονται. Σκοράρουν τέσσερα γκολ ανά παιχνίδι. Αλλά έχουμε και εμείς ικανότητες στην επίθεση και πρέπει να τους ασκήσουμε πίεση».

Μπ.Παπ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ