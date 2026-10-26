Ο Νίκο Κόβατς τόνισε πως ο Καρέτσας δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, υπογράμμισε όμως πως ο νεαρός Έλληνας έχει ξεκινήσει να τρέχει χωρίς να πονάει.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδέχεται στην έδρα της αύριο (27/10, 21:45) τη Βέρντερ Βρέμης για το Κύπελλο Γερμανίας. Στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της εν λόγω αναμέτρησης ο Νίκο Κόβατς έκανε γνωστή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μετά τον τραυματισμό του.

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