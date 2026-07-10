Ο Ουσμάν Ντιόπ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Αρμάνι και θα παραμείνει στο Μιλάνο για αρκετά ακόμα χρόνια. Ο 26χρονος Σενεγαλέζος σέντερ αγωνίζεται στον ιταλικό σύλλογο από το 2024.

«Το να παραμείνω στην Αρμάνι ήταν αυτό που ήθελα και πάντα επιθυμούσα. Είμαι πολύ χαρούμενος και έτοιμος να δώσω τα πάντα για να συνεχίσουμε να γράφουμε τη μεγάλη ιστορία αυτού του συλλόγου», δήλωσε ο Ουσμάν Ντιόπ, μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του με την ομάδα του Μιλάνο.

«Ο Ουσμάν Ντιόπ, ένας σέντερ ύψους 2.04 μέτρων, γεννημένος στο Ρουφίσκ της Σενεγάλης στις 19 Φεβρουαρίου 2000, ήρθε στην Ολίμπια τον Ιούλιο του 2024 από την Ντιναμό Σάσαρι. Στα δύο πρώτα του χρόνια στο Μιλάνο, κατέκτησε δύο Σούπερ Καπ Ιταλίας, το Κύπελλο Ιταλίας του 2026 και το πρωτάθλημα Ιταλίας του 2026. Κατά τη διάρκεια των πλέι οφ του 2026, είχε μέσο όρο 7,5 πόντους ανά αγώνα και ποσοστό ευστοχίας 81,3% στα σουτ δύο πόντων. Στη σειρά αγώνων του πρωταθλήματος, είχε μέσο όρο 9,5 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό ευστοχίας 81,2% στα δίποντα, 80% στα βολές και μάζεψε 5 ριμπάουντ μ.ο. ανά αγώνα, μετρώντας πάνω από 15 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης» αναφέρει η Αρμάνι Μιλάνο.