Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαξιωτικές δηλώσεις που έκανε ο Ντοκ Ρίβερς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο πρώην προπονητής του διεθνούς καλαθοσφαιριστή στους Μιλγουόκι Μπακς άσκησε έντονη κριτική για την μπασκετική του αντίληψη και τον τρόπο παιχνιδιού του.

Η άποψη που διατύπωσε ο έμπειρος τεχνικός στο podcast του Αμερικανού δημοσιογράφου Μπιλ Σίμονς είναι σημαντική, διότι αμφότεροι συνεργάστηκαν στα «ελάφια» τη διετία 2024-2026, περίοδο αποτυχημένη για τον σύλλογο.

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