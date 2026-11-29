Την απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό δράση πήρε ο Μάνουελ Νόιερ! Ο σπουδαίος Γερμανός τερματοφύλακας ανακοίνωσε την απόφασή του σε επίσκεψη σε λέσχη οπαδών της Μπάγερν Μονάχου.

«Υποθέτω ότι δεν θα συνεχίσω να παίζω μετά το φετινό καλοκαίρι. Τώρα προσπαθώ να απολαύσω τον χρόνο που μου απομένει. Ήμουν ήδη κατά 85% έτοιμος να αποσυρθώ από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η ατμόσφαιρα στη Μπάγερν είναι υπέροχη και αποφάσισα να συνεχίσω», δήλωσε στο «SkyDE».

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