Ο Ντιβόκ Οριγκί ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από τα γήπεδα σε ηλικία 31 ετών! Μετά από μια σημαντική καριέρα 14 ετών σε κορυφαίο επίπεδο ο Βέλγος αποχωρεί λόγω προβλημάτων τραυματισμού.

Ο διεθνής επιθετικός αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στη Λίβερπουλ (2014-2022), με την οποία είχε συνολικά 41 γκολ σε 175 συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στην Ιταλία και στη Μίλαν, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί και επέστρεψε το 2023 στην Premier League δανεικός στη Νότιγχαμ.