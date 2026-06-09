Ο Ντιβόκ Οριγκί ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από τα γήπεδα σε ηλικία 31 ετών! Μετά από μια σημαντική καριέρα 14 ετών σε κορυφαίο επίπεδο ο Βέλγος αποχωρεί λόγω προβλημάτων τραυματισμού.
Ο διεθνής επιθετικός αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στη Λίβερπουλ (2014-2022), με την οποία είχε συνολικά 41 γκολ σε 175 συμμετοχές.
Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στην Ιταλία και στη Μίλαν, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί και επέστρεψε το 2023 στην Premier League δανεικός στη Νότιγχαμ.
My purpose in the game is fulfilled ⭐️
I lived out my childhood dreams, played on the biggest stages, won the biggest trophies. Grateful to God for all of it.
To all my fans, the clubs, my teammates and my family: this will forever be ours. Thank you.
The mission is complete.… pic.twitter.com/3CjHG0BeCy
— Divock Origi (@DivockOrigi) June 8, 2026