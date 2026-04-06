Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου είναι διασωληνωμένος και η κατάστασή του είναι ακόμα κρίσιμη, αλλά, τουλάχιστον προς το παρόν, σταθερή.

Αυτό αναφέρει το τελευταίο ανακοινωθέν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών στο Βουκουρέστι, όπου, νοσηλεύεται περιτριγυρισμένος από οικογένεια-ανάμεσά τους και ο γιος του Ρζαβάν- και αγαπημένα πρόσωπα, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της Ρουμανίας sport.ro.

O 80χρονος Ρουμάνος προπονητής υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου την Παρασκευή.

Όπως αναφέρεται έχει προγραμματιστεί μία «σύνθετη συνάντηση του ιατρικού προσωπικού» στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, προκειμένου να οριστικοποιήσει τη στρατηγική που θα εφαρμοστεί τις επόμενες ώρες.

«Σχεδόν 800 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών του Βουκουρεστίου. Ο καθένας με τη δική του ζωή, τα δικά του προβλήματα υγείας, τη δική του ιστορία, τη δική του οικογένεια. Το δημόσιο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται προς έναν ασθενή πρέπει να σέβεται την ιδιωτικότητα, το δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα, την αξιοπρέπεια και την ηρεμία.

Καλούμε τον Τύπο να σεβαστεί αυτές τις αρχές και να σταματήσει να χρησιμοποιεί λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες. Τα επίσημα δελτία τύπου περιέχουν σωστά και ακριβή δεδομένα.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία στην εξέλιξη της υγείας του κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου και ότι θα επανέλθουμε σύντομα ή εάν χρειαστεί με πληροφορίες.

Μια σύνθετη συνάντηση του ιατρικού προσωπικού πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή για να αποφασιστεί η άμεση θεραπευτική διεξαγωγή αυτής της υπόθεσης», αναφέρει το δελτίο που εξέδωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών του Βουκουρεστίου.