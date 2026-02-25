Ευτυχισμένος στη Σαουδική Αραβία δήλωσε ο Κριστιάνο Ροναλντο, διαψεύδοντας τη φημολογία που υπήρχε για το μέλλον του.

