Ο θρύλος του Πορτογαλικού αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν έχει καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσει κάποιο τίτλο με τα χρώματα της Αλ Νασρ. Όσο κι αν αυτό φαίνεται προκαλεί εύλογες απορίες στους μη γνωρίζοντες, ο CR7, που μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία στα μέσα της σεζόν 2022-23, δεν έχει καταφέρει ακόμη να χαρίσει κάποιο τίτλο στην ομάδα του.

Μετά την ήττα της Αλ Νασρ από την Ιαπωνική Γκάμπα Οσάκα με 1-0, στον τελικό του του Τσάμπιονς Λιγκ 2 της Ασίας, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ διεύρυνε το αρνητικό του ρεκόρ, καταγράφοντας το απόλυτο μηδέν σε 14 προσπάθειες (0-14).

Το γκολ που έκρινε τον τελικό

🚨🚨| GOAL: GAMBA OSAKA HAVE TAKEN THE LEAD AGAINST AL NASSR IN THE FINAL!!! Al Nassr 0-1 Gamba Osakapic.twitter.com/XxuU8r8QJ3 — CentreGoals. (@centregoals) May 16, 2026

Στο βίντεο που ακολουθεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται να αποχωρεί συντετριμμένος μετά το τέλος του αγώνα, μετά την ήττα της Αλ Νασρ με 1-0 από τη Γκάμπα Οσάκα στον τελικό του AFC Champions League Two.

Cristiano Ronaldo looks devastated at full time after Al Nassr’s 1-0 defeat to Gamba Osaka in the AFC Champions League Two final 💔pic.twitter.com/lUz9jwjyBs — CentreGoals. (@centregoals) May 16, 2026

Οι χαμένοι τίτλοι του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ

3 Πρωταθλήματα Σαουδικής Αραβίας

4 King’s Cup

4 Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας

2 Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας

1 Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας 2

🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo has now ‘lost’ 14 out of 14 OFFICIAL TITLES since arriving at Al-Nassr: ❌ Saudi League 2022/23.

❌ Saudi League 2023/24.

❌ Saudi League 2024/25.

❌ King’s Cup 2022/23.

❌ King’s Cup 2023/24.

❌ King’s Cup 2024/25.

❌ King’s Cup 2025/26.

❌ Saudi… pic.twitter.com/N0q1MCSgzp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 16, 2026

Πάντως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θα έχει την ευκαιρία να σπάσει αυτό το αρνητικό ρεκόρ και να πανηγυρίσει τον πρώτο του τίτλο με την ομάδα του, αρκεί να στεφτεί πρωταθλητής στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας. Η Αλ Νασρ χρειάζεται μόνο τη νίκη απέναντι στην Ντάμακ προκειμένου να κατακτήσει το τρόπαιο της πρωταθλήτριας.

Αν δεν τα καταφέρει ούτε αυτή τη φορά, θα μιλάμε για τον απόλυτο…γκαντέμη.