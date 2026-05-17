Ο θρύλος του Πορτογαλικού αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν έχει καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσει κάποιο τίτλο με τα χρώματα της Αλ Νασρ. Όσο κι αν αυτό φαίνεται προκαλεί εύλογες απορίες στους μη γνωρίζοντες, ο CR7, που μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία στα μέσα της σεζόν 2022-23, δεν έχει καταφέρει ακόμη να χαρίσει κάποιο τίτλο στην ομάδα του.

Μετά την ήττα της Αλ Νασρ από την Ιαπωνική Γκάμπα Οσάκα με 1-0, στον τελικό του του Τσάμπιονς Λιγκ 2 της Ασίας, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ διεύρυνε το αρνητικό του ρεκόρ, καταγράφοντας το απόλυτο μηδέν σε 14 προσπάθειες (0-14).

Το γκολ που έκρινε τον τελικό

Στο βίντεο που ακολουθεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται να αποχωρεί συντετριμμένος μετά το τέλος του αγώνα, μετά την ήττα της Αλ Νασρ με 1-0 από τη Γκάμπα Οσάκα στον τελικό του AFC Champions League Two.

Οι χαμένοι τίτλοι του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ

  • 3 Πρωταθλήματα Σαουδικής Αραβίας
  • 4 King’s Cup
  • 4 Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας
  • 2 Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας
  • 1 Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας 2

Πάντως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θα έχει την ευκαιρία να σπάσει αυτό το αρνητικό ρεκόρ και να πανηγυρίσει τον πρώτο του τίτλο με την ομάδα του, αρκεί να στεφτεί πρωταθλητής στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας. Η Αλ Νασρ χρειάζεται μόνο τη νίκη απέναντι στην Ντάμακ προκειμένου να κατακτήσει το τρόπαιο της πρωταθλήτριας.

Αν δεν τα καταφέρει ούτε αυτή τη φορά, θα μιλάμε για τον απόλυτο…γκαντέμη.

