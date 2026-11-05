Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «ήταν κάτι παραπάνω από ποδόσφαιρο»… Αυτή η φράση του Πέπε συμπυκνώνει ίσως καλύτερα από κάθε άλλη, τα συναισθήματα μιας ολόκληρης χώρας. Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής για τους Πορτογάλους. Ήταν ένα σύμβολο, μια πηγή περηφάνιας, ένας άνθρωπος που έκανε εκατομμύρια συμπατριώτες του να συγκινούνται, να ονειρεύονται και να αισθάνονται πως τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Σήμερα, μπροστά στο «αντίο» του, μοιάζει σχεδόν αδύνατο να μετρηθεί με λέξεις το μέγεθος όλων όσων προσέφερε στην πατρίδα του.

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