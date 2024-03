Η Αλ-Νασρ αποκλείστηκε τη Δευτέρα από τη συνέχεια του Ασιατικού Champions League, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να χάνει μία μοναδική ευκαιρία να σκοράρει και να δώσει ελπίδες πρόκρισης στην ομάδα του.

Όπως είναι φυσικό, ο Πορτογάλος αστέρας δέχθηκε κριτική από τον Τύπο της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο «CR7» υποσχέθηκε ένα καλύτερο μέλλον για την ομάδα του.

«Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Θα βρούμε έναν τρόπο να ανακάμψουμε και να επιστρέψουμε πιο δυνατοί! Πάντα μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά ο 39χρονος άσος, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Αλ Νασρ μέχρι το 2025.

Why Ronaldo consistently displays dissatisfaction when he fails to score a GOAL. pic.twitter.com/AF53kFIGk7

— Yinka ADESINA (@lugacity_1) March 12, 2024

