Tι κι αν διάγει το 40o έτος της ηλικίας του; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αισθάνεται δυνατός, διψασμένος και σκοπεύει να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο, όπως διαμήνυσε την Τρίτη κατά την παραλαβή του βραβείου «Globe Prestige», στην τελετή απονομής των πορτογαλικών βραβείων ποδοσφαίρου.

Ο «CR7» τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του και λαμβάνοντας τον λόγο ήταν… απολαυστικός: «Έχω μερικά τρόπαια στο σπίτι, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό είναι ξεχωριστό και όμορφο. Αναρωτήθηκα τί είναι ένα βραβείο κύρους; Είναι αυτό ένα βραβείο τέλους καριέρας»;

Ο αρχηγός της Αλ Νασρ εν συνεχεία επισήμανε ότι: «Θέλω να συνεχίσω να παίζω για μερικά χρόνια, όχι πολλά, για να είμαι ειλικρινής. Είμαι στην εθνική ομάδα εδώ και 22 χρόνια και νομίζω ότι αυτό μιλά από μόνο του. Εάν μπορούσα, θα έπαιζα μόνο για την σελεσάο».