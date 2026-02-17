Ο Τόνι Κρόος μίλησε στην εφημερίδα «O Jogo» και υπενθύμισε πως ο Ρονάλντο είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

«Όλα ξεκίνησαν με την άφιξη του Κριστιάνο. Αυτός άνοιξε το δρόμο και τον ακολούθησαν κι άλλοι διάσημοι παίκτες. Μαθαίνω για τα προβλήματα του στην Αλ Νασρ και θεωρώ πως αν φύγει τότε θα χαθεί η γοητεία της λίγκας. Χωρίς τον Κριστιάνο κανείς δεν θα βλέπει ματς στη Σαουδική Αραβία. Αυτός είναι ο σταρ», τόνισε ο διάσημος Γερμανός, που έχει αποσυρθεί από τα γήπεδα.

Εν τω μεταξύ, η δυσαρέσκεια του CR7 αυξάνεται, καθώς θεωρεί ότι η Αλ Νασρ έχει αδικηθεί από τους υπεύθυνους του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας, σε σχέση με τους υπόλοιπους τρεις συλλόγους, που έχουν το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Σύμφωνα με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και πέντε φορές νικητή της «Χρυσής Μπάλας», η Αλ Νασρ δεν έχει την ίδια οικονομική υποστήριξη με την Αλ Χιλάλ, την Αλ Αχλί και την Αλ Ιτιχάντ και σκοπεύει να φύγει από το Saudi Pro League.