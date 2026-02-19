Το ποσό των 35 εκατ. ευρώ προσφέρει η Νότιγχαμ Φόρεστ στην Ίντερ για να αποκτήσει τον Ντάβιντε Φρατέζι. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη συνεχίζει τις επαφές με τους «νερατζούρι» προκειμένου να εντάξει στο δυναμικό της το καλοκαίρι τον Ιταλό διεθνή μέσο.

Ο 25χρονος έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Μιλάνου έως το καλοκαίρι του 2028, αλλά δεν είναι στα πλάνα του Κριστιάν Κίβου για τη βασική ενδεκάδα των «νερατζούρι».

Σύμφωνα με το «Tuttomercato» έχει επίσης πρόταση από την Ρόμα για να επιστρέψει στην πόλη που γεννήθηκε και στην ομάδα, στις ακαδημίες της οποίας έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, αλλά η Νότιγχαμ έχει καταθέσει καλύτερη πρόταση στον μάνατζερ του για να πάρει το καλοκαίρι τα δικαιώματα του.