Ο 36χρονος επιθετικός της Μαρσέιγ, Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, θα χάσει τον εναρκτήριο αγώνα της Γκαμπόν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο φορ της Γκαμπόν δεν θα αγωνιστεί στις 24/12 εναντίον του Καμερούν και αναμένεται να αναρρώσει από τραυματισμό στον μηρό.

Ο Ομπαμεγιάνγκ, αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού, καθώς η Μαρσέιγ νίκησε την Μονακό στη Ligue 1 και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γκαμπόν ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στη Γαλλία για θεραπεία πριν ενταχθεί στην ομάδα.

«Το ιατρικό επιτελείο της Μαρσέιγ ζήτησε να λάβει ο Ομπαμεγιάνγκ ιατρική περίθαλψη στη Μασσαλία, μετά από διαβούλευση με το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας», ανέφερε ανακοίνωση της ομοσπονδίας.

«Ο παίκτης δεν είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της 24ης Δεκεμβρίου εναντίον του Καμερούν. Ανάλογα με την κλινική και απεικονιστική του πρόοδο, η συμμετοχή στον αγώνα της 28ης Δεκεμβρίου εναντίον της Μοζαμβίκης είναι δυνατή». Οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στο Αγκαντίρ.

Η Γκαμπόν, η οποία παίζει με την πρωταθλήτρια Ακτή Ελεφαντοστού στις 31 Δεκεμβρίου στο Μαρακές, είναι επίσης πιθανό να χρειαστεί να κάνει μια αλλαγή στην άμυνα, με τον κεντρικό αμυντικό της Μετς, Μισέλ Μπούλα, να είναι αμφίβολος για το τουρνουά λόγω τραυματισμού στον μηρό.