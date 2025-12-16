Ο αμυντικός της Σενεγάλης, Ιλάι Καμαρά, αποκλείστηκε από τους τελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής λόγω τραυματισμού.

Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία για τον επιθετικό Ασάνε Ντιαό, ο οποίος τραυματίστηκε παίζοντας με την Κόμο εναντίον της Ρόμα στη Serie A.

Ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας, ζήτησε από τη Σενεγάλη να μην επιλέξει τον 20χρονο για το τουρνουά στο Μαρόκο, όπου βρίσκεται στον 4ο όμιλο με το Μπενίν, την Μποτσουάνα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο πρώτος αγώνας της Σενεγάλης είναι εναντίον της Μποτσουάνα στην Ταγγέρη την επόμενη Τρίτη.