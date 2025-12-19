Πλήγμα στις ελπίδες της για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής δέχθηκε η Αλγερία, με την αποχώρηση του βασικού μέσου Χουσέμ Αουάρ.

Τραυματίστηκε στην προπόνηση της Πέμπτης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αλγερίας, και θα αντικατασταθεί για το τουρνουά στο Μαρόκο από τον 26χρονο Χιμάντ Αμπντέλι (Ανζέ). Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τον τραυματισμό.

Ο Αουάρ, ο οποίος κέρδισε μια συμμετοχή με τη Γαλλία πριν επιλέξει την Αλγερία, αγωνίστηκε στο τελευταίο Κύπελλο Εθνών στην Ακτή Ελεφαντοστού πριν από δύο χρόνια.

Στο Μαρόκο, η Αλγερία αγωνίζεται στον 5ο όμιλο, ξεκινώντας εναντίον του Σουδάν στο Ραμπάτ την Τετάρτη, πριν παίξει με την Μπουρκίνα Φάσο και την Ισημερινή Γουινέα.