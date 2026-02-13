Περίπατο στην έδρα της Χαλ έκανε η Τσέλσι, που με το ευρύ 4-0 πήρε άνετη πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Χατ-τρικ για τους Λονδρέζους πέτυχε ο Νέτο, ενώ σκόραρε και ο νεαρός Βραζιλιάνος, Εστεβάο.

Στον επόμενο γύρο θα βρίσκεται και η Ρέξαμ μετά το 1-0 επί της Ίπσουιτς.

Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου:

Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0

Χαλ-Τσέλσι 0-4

Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 14/2

Σαουθάμπτον-Λέστερ 14/2

Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 14/2

Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 14/2

Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι 14/2

Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ Σίτι 14/2

Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 14/2

Λίβερπουλ-Μπράιτον 14/2

Μπέρμιγχαμ-Λιντς 15/2

Γκρίμσμπι-Γουλβς 15/2

Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 15/2

Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 15/2

Άρσεναλ-Γουίγκαν 15/2

Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ 16/2