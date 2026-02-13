Περίπατο στην έδρα της Χαλ έκανε η Τσέλσι, που με το ευρύ 4-0 πήρε άνετη πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.
Χατ-τρικ για τους Λονδρέζους πέτυχε ο Νέτο, ενώ σκόραρε και ο νεαρός Βραζιλιάνος, Εστεβάο.
Στον επόμενο γύρο θα βρίσκεται και η Ρέξαμ μετά το 1-0 επί της Ίπσουιτς.
Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου:
Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0
Χαλ-Τσέλσι 0-4
Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 14/2
Σαουθάμπτον-Λέστερ 14/2
Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 14/2
Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 14/2
Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι 14/2
Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ Σίτι 14/2
Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 14/2
Λίβερπουλ-Μπράιτον 14/2
Μπέρμιγχαμ-Λιντς 15/2
Γκρίμσμπι-Γουλβς 15/2
Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 15/2
Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 15/2
Άρσεναλ-Γουίγκαν 15/2
Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ 16/2