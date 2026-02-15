Στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι κρίθηκε η πρόκριση για τους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας. Στο ματς της Μπέριμγχαμ με τη Λιντς, η φιλοξενούμενη ομάδα της Premier League λίγο έλλειψε να πέσει θύμα έκπληξης, ωστόσο στο τέλος κατάφερε να πάρει το εισιτήριο.

Τα «παγώνια» είχαν προηγηθεί με το μακρινό σουτ του Ενμετσά στο 49’, όμως οι «μπλε» ισφοάρισαν στο 89’ με πολύ δυνατό σουτ του Ρόμπερτς.

Στην παράταση δεν άλλαξε τίποτα και έτσι όλα κρίθηκαν από την άσπρη βούλα. Ο Πέρι νίκησε τον Ντόιλ, ο Ρόμπερτς αστόχησε και οι «μπλε» της Μπέρμιγχαμ αποκλείστηκαν με το 4-2.

Έτσι, η Λιντς θα μπει στην κλήρωση της Δευτέρας (16/02).

Στο δεύτερο ματς της ημέρας η Γουλβς νίκησε 1-0 τη Γκρίμπσι με γκολ του Μπουένο στο 60΄.