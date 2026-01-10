Η Μάκλσφιλντ FC επιβεβαίωσε σήμερα για ακόμη μία φορά γιατί το κύπελλο Αγγλίας είναι η διοργάνωση των μεγάλων εκπλήξεων, αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου Κρίσταλ Πάλας και παίρνοντας την πρόκριση στον 4ο γύρο της διοργάνωσης!

Αυτή τη στιγμή η Μάκλσφιλντ αγωνίζεται στο «National League North», στην έκτη κατηγορία στο αγωνιστικό σύστημα του αγγλικού ποδοσφαίρου (!) και παίζει τους εντός έδρας αγώνες του στο «Moss Rose», στο οποίο νίκησε σήμερα με 2-1 την ομάδα του Λονδίνου, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά.

I love this sport. 🥰 https://t.co/e9FHUBnh2Y — Monika | long-suffering Chelsea fan.💙 (@monika__1905) January 10, 2026

Η ερασιτεχνική αυτή ομάδα έφθασε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας της με τα γκολ των Ντόουσον (43′) και Μπάκλεϊ (60′), ενώ η Πάλας μπόρεσε μόνο να μειώσει στο τέλος (90′) με τον Πίνο.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα του Γ’ γύρου του κυπέλλου Αγγλίας έχουν ως εξής:

Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0

Πρέστον-Γουίγκαν 0-1

Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ.

Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.

Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1

Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2

Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

Έβερτον-Σάντερλαντ 10/01

Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 10/01

Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 10/01

Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10/01

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 10/01

Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 10/01

Μπέρνλι-Μίλγουολ 10/01

Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον 10/01

Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 10/01

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 10/01

Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 10/01

Τότεναμ-Άστον Βίλα 10/01

Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 10/01

Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 10/01

Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 10/01

Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 10/01

Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 11/01

Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 11/01

Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 11/01

Νόριτς-Γουόλσολ 11/01

Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 11/01

Χαλ-Μπλάκμπερν 11/01

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 11/01

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 11/01

Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 12/01