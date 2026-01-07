Η Ακτή Ελεφαντοστού είναι η ομάδα που συμπληρώνει το «παζλ» των προημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Στο τελευταίο ματς της φάσης των «16» η Ακτή νίκησε 3-0 τη Μπουρκίνα Φάσο και πέρασε στους «8» όπου θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο. Τα γκολ πέτυχαν οι Αμάντ Ντιαλό (20΄), Γιαν Ντιομαντέ (32΄) και Μπαζουμανά Τουρέ (87΄).

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό

Φάση των «16»

03/01/2026

1. Σενεγάλη – Σουδάν                 3-1

2. Μάλι – Τυνησία                    1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026

3. Μαρόκο – Τανζανία                 1-0

4. Νότια Αφρική – Καμερούν           1-2

05/01/2026

5. Αίγυπτος – Μπενίν                 3-1 παρ. (κ. αγ. 1-1)

6. Νιγηρία – Μοζαμβίκη               4-0

06/01/2026

7. Αλγερία – ΛΔ Κονγκό               1-0 παρ.

8. Ακτή Ελεφαντ. – Μπουρκίνα Φάσο    3-0

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α. Μάλι – Σενεγάλη                   18:00

Β. Καμερούν – Μαρόκο                 21:00

10/01/2026

Γ. Αλγερία – Νιγηρία                 18:00

Δ. Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού      21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α. Νικητής Α – Νικητής Δ             18:00

β. Νικητής Β – Νικητής Γ             21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026,                         18:00

Τελικός

18/01/2026,                         21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

