Με νίκη ξεκίνησε τους αγώνες της στο Copa Africa η Ακτή Ελεφαντοστού. Στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου της διοργάνωσης επικράτησε 1-0 της Μοζαμβίκης σε αναμέτρηση που έγινε στο Μαρακές. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό, στο 49ο λεπτό.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης
Όμιλος A
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Μαρόκο – Κομόρες 2-0
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Μάλι – Ζάμπια 1-1
Όμιλος B
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1
Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1
Όμιλος Γ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Νιγηρία – Τανζανία 2-1
Τυνησία – Ουγκάντα 3-1
Όμιλος Δ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 1-0
Σενεγάλη – Μποτσουάνα 3-0
Όμιλος E
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 2-1
Αλγερία – Σουδάν 3-0
Όμιλος ΣΤ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 1-0
Καμερούν – Γκαμπόν 22:00