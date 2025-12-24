Με νίκη ξεκίνησε τους αγώνες της στο Copa Africa η Ακτή Ελεφαντοστού. Στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου της διοργάνωσης επικράτησε 1-0 της Μοζαμβίκης σε αναμέτρηση που έγινε στο Μαρακές. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό, στο 49ο λεπτό.

 

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης

 

Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάλι – Ζάμπια 1-1

 

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1

 

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία – Τανζανία 2-1

Τυνησία – Ουγκάντα 3-1

 

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 1-0

Σενεγάλη – Μποτσουάνα 3-0

 

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 2-1

Αλγερία – Σουδάν 3-0

 

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 1-0

Καμερούν – Γκαμπόν 22:00

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ακτή Ελεφαντοστού #Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 #Μοζαμβίκη