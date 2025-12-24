Η Αλγερία, με δύο γκολ του αρχηγού της Ριγιάντ Μαχρέζ (φωτό), εξασφάλισε τη νίκη με 3-0, εναντίον του Σουδάν στο Ραμπάτ, στον εναρκτήριο αγώνα της, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025.

Το Σουδάν αγωνιζόταν από το 39ο λεπτό με παίκτη λιγότερο, αφού ο Σαλαχεντίν Αντίλ δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και έγινε ο δεύτερος παίκτης που τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα στο τουρνουά που ξεκίνησε την Κυριακή.

Στον αγώνα, που παρακολούθησε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ήταν εκεί για να υποστηρίξει τον γιο του Λούκα Ζιντάν -βασικός στην εστία-, το σκορ άνοιξε ο Μαχρέζ σε λιγότερο από δύο λεπτά (1-0, 2ο λεπτό), πετυχαίνοντας το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά μέχρι στιγμής.

Ο σταρ της Αλγερίας, διπλασίασε το προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, μετά από σέντρα του επιθετικού της Βόλφσμπουργκ, Μοχάμεντ Αμούρα (2-0, 61ο λεπτό).

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 85ο λεπτό ο Ιμπραήμ Μάζα. Η Αλγερία θα αντιμετωπίσει την Μπουρκίνα Φάσο στο Ραμπάτ την Κυριακή για την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο.

Νίκη με ανατροπή στις καθυστερήσεις για την Μπουρκίνα Φάσο

Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα (90+5, 90+8) η Μπουρκίνα Φάσο έκανε τη ανατροπή και νίκησε με σκορ 2-1 την Ισημερινή Γουινέα, η οποία έπαιζε από το 50ο λεπτό με δέκα παίκτες (αποβλήθηκε ο Ντονγκ), στον εναρκτήριο αγώνα του 5ου ομίλου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, στο στάδιο «Mohamed V» στην Καζαμπλάνκα.

Παρά την αποβολή στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, η Ισημερινή Γουινέα πήρε ένα απροσδόκητο προβάδισμα στο 85ο λεπτό με τον αναπληρωματικό Μάρβιν Ανιέμπο και φαινόταν σε καλό δρόμο για να πετύχει ένα ακόμη απροσδόκητο αποτέλεσμα, όπως και στην τελευταία διοργάνωση του Κυπέλλου Εθνών.

Η Μπουρκίνα Φάσο αντέδρασε στο τέλος, με τον Τζορτζί Μινούνγκου να σκοράρει στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων για να ισοφαρίσει, πριν ο αμυντικός της, Έντμοντ Ταψόμπα, κάνει την ανατροπή με την τελευταία προσπάθεια στον αγώνα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης

Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάλι – Ζάμπια 1-1

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία – Τανζανία 2-1

Τυνησία – Ουγκάντα 3-1

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 1-0

Σενεγάλη – Μποτσουάνα 3-0

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 2-1

Αλγερία – Σουδάν 3-0

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 19:30

Καμερούν – Γκαμπόν 22:00