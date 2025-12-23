Με γκολ στις καθυστερήσεις, ο Μοχάμεντ Σαλάχ οδήγησε την Αίγυπτο στη νίκη 2-1 επί της Ζιμπάμπουε στην πρεμιέρα του β΄ ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ «μίλησε» στο 90+2΄ και ολοκλήρωσε την ανατροπή που είχε ξεκινήσει με την ισοφάριση του Ομάρ Μαρμούς στο 64΄. Μέχρι τότε, η Ζιμπάμπουε κρατούσε το προβάδισμα με το γκολ του Πρινς Ντουμπέ στο 20΄.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:
Όμιλος A
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Μαρόκο – Κομόρες 2-0
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Μάλι – Ζάμπια 1-1
Όμιλος B
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1
Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1
Όμιλος Γ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Νιγηρία – Τανζανία 18:30
Τυνησία – Ουγκάντα 21:00
Όμιλος Δ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 13:30
Σενεγάλη – Μποτσουάνα 16:00
Όμιλος E
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 13:30
Αλγερία – Σουδάν 16:00
Όμιλος ΣΤ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 18:30
Καμερούν – Γκαμπόν 21:00