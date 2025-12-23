Με γκολ στις καθυστερήσεις, ο Μοχάμεντ Σαλάχ οδήγησε την Αίγυπτο στη νίκη 2-1 επί της Ζιμπάμπουε στην πρεμιέρα του β΄ ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ «μίλησε» στο 90+2΄ και ολοκλήρωσε την ανατροπή που είχε ξεκινήσει με την ισοφάριση του Ομάρ Μαρμούς στο 64΄. Μέχρι τότε, η Ζιμπάμπουε κρατούσε το προβάδισμα με το γκολ του Πρινς Ντουμπέ στο 20΄.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάλι – Ζάμπια 1-1

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία – Τανζανία 18:30

Τυνησία – Ουγκάντα 21:00

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 13:30

Σενεγάλη – Μποτσουάνα 16:00

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 13:30

Αλγερία – Σουδάν 16:00

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 18:30

Καμερούν – Γκαμπόν 21:00