«Ποδαρικό» με το… δεξί έκανε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής η Νότια Αφρική, καθώς επιβλήθηκε τη Δευτέρα με 2-1 σκορ της Ανγκόλας.
Τα γκολ της ομάδας του Χούγκο Μπρόος τα πέτυχαν οι Όσγουϊν Απόλις (21΄) και Λάιλ Φόστερ (79΄), ενώ για την Ανγκόλα είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Σόου στο 35΄.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:
Όμιλος A
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Μαρόκο – Κομόρες 2-0
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Μάλι – Ζάμπια 1-1
Όμιλος B
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1
Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 22:00
Όμιλος Γ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Νιγηρία – Τανζανία 18:30
Τυνησία – Ουγκάντα 21:00
β
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 13:30
Σενεγάλη – Μποτσουάνα 16:00
Όμιλος E
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 13:30
Αλγερία – Σουδάν 16:00
Όμιλος ΣΤ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 18:30
Καμερούν – Γκαμπόν 21:00