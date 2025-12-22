«Ποδαρικό» με το… δεξί έκανε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής η Νότια Αφρική, καθώς επιβλήθηκε τη Δευτέρα με 2-1 σκορ της Ανγκόλας.

Τα γκολ της ομάδας του Χούγκο Μπρόος τα πέτυχαν οι Όσγουϊν Απόλις (21΄) και Λάιλ Φόστερ (79΄), ενώ για την Ανγκόλα είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Σόου στο 35΄.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάλι – Ζάμπια 1-1

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 22:00

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία – Τανζανία 18:30

Τυνησία – Ουγκάντα 21:00

β

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 13:30

Σενεγάλη – Μποτσουάνα 16:00

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 13:30

Αλγερία – Σουδάν 16:00

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 18:30

Καμερούν – Γκαμπόν 21:00