Το Καμερούν επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί της αναμέτρησης και έκαμψε την αντίσταση της Γκαμπόν επικρατώντας με 1-0 χάρις σε τέρμα του Καρλ Έττα Εγιόνγκ στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Copa Africa, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική των ομίλων.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τα «λιοντάρια», καθώς μόλις στο 6ο λεπτό πήραν το προβάδισμα, όταν ο Εμπεμό πάσαρε υπέροχα στον Έττα Εγιόνγκ και αυτός με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Μπάμπα και έκανε το 1-0. Η Γκαμπόν λίγο έλειψε να απαντήσει πριν την συμπλήρωση του πρώτου 20λέπτου, όταν ο Ογιόνο βγήκε αντιμέτωπος με τον Επασί αλλά ο πρώην τερματοφύλακας του Λεβαδειακού του είπε «όχι». Στα υπόλοιπα λεπτά του πρώτου μέρους δεν άλλαξε κάτι με το Καμερούν να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 1-0.

Στο δεύτερο μέρος το Καμερούν συνέχισε να έχει τα ηνία της αναμέτρησης και στο 50′ έχασε τεράστια ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Τσαμαντού έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 72′ το Καμερούν χρειάστηκε και πάλι τον τερματοφύλακα του που είχε απάντηση στο πλασέ του Μπουανγκά μέσα από την περιοχή. Τα «λιοντάρια» λίγο έλειψε να πάρουν προβάδισμα δύο τερμάτων, όταν ο Εμπεμό εκτέλεσε κόρνερ ο Μαγκρί πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα βρήκε σε αμυντικό και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπάμπα. Στα εναπομείναντα λεπτά το Καμερούν περιόρισε τον κίνδυνο και κατάφερε να διαφυλάξει μέχρι τέλους το υπέρ του 1-0.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης

Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάλι – Ζάμπια 1-1

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία – Τανζανία 2-1

Τυνησία – Ουγκάντα 3-1

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 1-0

Σενεγάλη – Μποτσουάνα 3-0

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 2-1

Αλγερία – Σουδάν 3-0

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 1-0

Καμερούν – Γκαμπόν 1-0