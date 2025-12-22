Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 είναι γεγονός, με το Μάλι να κόβει βαθμούς στις καθυστερήσεις από τη Ζάμπια (1-1) στον εναρκτήριο αγώνα των δύο ομάδων για τον 1ο όμιλο του τουρνουά, που έγινε στο Mohammed-V, στην Καζαμπλάνκα.

Κυριαρχικοί και σαφώς ανώτεροι στην κατοχή, οι «Αετοί» του Βέλγου Τομ Σέινφιετ έχασαν ένα πέναλτι με τον Ελ Μπιλάλ Τουρέ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (41ο λεπτό), πριν ανοίξουν το σκορ στο 61ο λεπτό με τον επιθετικό της Οσέρ, Λασίν Σιναγιόκο στο 61ο λεπτό.

Ωστόσο, δεν κατάφεραν να κλειδώσουν το ματς, χάνοντας πολλές ευκαιρίες, κι έτσι το… πλήρωσαν, δεχόμενοι την ισοφάριση στο 90+2′, σε μια αντεπίθεση, στην οποία ο Πάτσον Ντάκα σκόραρε με κεφαλιά.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάλι – Ζάμπια 1-1

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική – Αγκόλα 19:00

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 22:00

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία – Τανζανία 18:30

Τυνησία – Ουγκάντα 21:00

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 13:30

Σενεγάλη – Μποτσουάνα 16:00

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 13:30

Αλγερία – Σουδάν 16:00

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 18:30

Καμερούν – Γκαμπόν 21:00