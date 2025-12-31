Δύο παίκτες της Ισημερινής Γουινέας τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό για εξύβριση διαιτητή στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ ο αρχηγός της Μπουρκίνα Φάσο, Μπερτράν Τραορέ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο για δυσμενή σχόλια μετά τον αγώνα, ανακοίνωσε (31/12) η συνομοσπονδία αφρικανικού ποδοσφαίρου (CAF).

Ο αρχηγός της Ισημερινής Γουινέας, Κάρλος Ακάκπο, και ο μέσος, Ζοσέτε Μιράντα, τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό τεσσάρων αγώνων ο καθένας επειδή έβρισαν τον διαιτητή Μεσί Νκούνου από το Κονγκό μετά την ήττα τους με 1-0 από το Σουδάν στην Καζαμπλάνκα την Κυριακή (28/12), η οποία τους άφησε τελευταίους στον 5ο όμιλο. Δύο από τους αγώνες έχουν ανασταλεί για περίοδο ενός έτους, ανακοίνωσε η CAF.

Ο Τραορέ, ο οποίος παίζει για τη Σάντερλαντ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 δολαρίων για «προσβλητικά σχόλια» που έκανε σε μια συνέντευξη μετά τη νίκη της Αλγερίας με 1-0 επί της Μπουρκίνα Φάσο στο Ραμπάτ την Κυριακή (28/12).

Ο Τραορέ εξέφρασε τη λύπη του για τις κατηγορίες που του απήγγειλε η CAF, ανέφερε η ομοσπονδία της Μπουρκίνα Φάσο.