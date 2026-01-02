Με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να… λάμπει διά της απουσίας του, η CAF ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο Μαροκινός στράικερ, σκόρερ τριών γκολ, εκ των οποίων τα δύο με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι, δεν επιλέχθηκε για τους κορυφαίους έντεκα της πρώτης φάσης της διοργάνωσης, καθώς η συνομοσπονδία της Αφρικής επέλεξε στην τριπλέτα της επίθεσης τους Μαχρέζ (Αλγερία), Μανέ (Σενεγάλη) και Αμάντ (Ακτή Ελεφαντοστού).

Η ενδεκάδα, όπως ανακοίνωσε (2/2) η CAF: Ελ Σενάουι (Αίγυπτος), Ταπσόμπα (Μπουρκίνα Φάσο), Τουανζέμπε (ΛΔ Κονγκό), Μαζραουί (Μαρόκο), Αμπντί (Τυνησία), Μπαλεμπά (Καμερούν), Μπραχίμ Ντίας (Μαρόκο), Λούκμαν (Νιγηρία),Μαχρέζ (Αλγερία), Μανέ (Σενεγάλη), Αμάντ (Ακτή Ελεφαντοστού). Προπονητής: Έρικ Σέλε (Νιγηρία).

Από το Σάββατο (3/1) έως και την Τρίτη (6/1) είναι προγραμματισμένη η φάση των «16» της διοργάνωσης.