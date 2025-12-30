Το παζλ της φάσης των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής άρχισε να συμπληρώνεται με τέσσερα από τα οκτώ ζευγάρια να είναι ήδη γνωστά.

Μετά το 1-1, ανάμεσα στην Τανζανία και στην Τυνησία, οι Τυνήσιοι πήραν την 2η θέση του Γ’ ομίλου και στις 3 Ιανουαρίου θα συναντηθούν με το Μάλι (2ο στον Α’ όμιλο) στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

Η Τανζανία ως 3η του Γ’ ομίλου στην επόμενη φάση θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μαρόκο, που πήρε την πρωτιά στο Α’ γκρουπ.

Η τελική κατάταξη στον Δ’ όμιλο έφερε το Μπενίν στην 3η θέση και, πλέον, στις 5/1 θα βρεθεί στον δρόμο της Αιγύπτου, που τερμάτισε στην κορυφή του Β’ ομίλου της διοργάνωσης. Σενεγάλη και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μετά τις νίκες επί των Μπενίν (3-0) και Μποτσουάνα (3-0) εξασφάλισαν την πρώτη και δεύτερη θέση του Δ’ γκρουπ, με το Κονγκό να παίζει με την πρώτη του 5ου ομίλου, Αλγερία.

Το βράδυ της Τετάρτης (31/12) θα γίνουν γνωστά τα υπόλοιπα «ζευγάρια» στα νοκ άουτ του τουρνουά.