Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ολοκληρώνεται την Κυριακή (18/1) με το Μαρόκο και τη Σενεγάλη να διεκδικούν το τρόπαιο.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), Πατρίς Μοτσέπε, επιβεβαίωσε ότι η διοργάνωση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON) του 2027 θα επιστρέψει στην Κένυα, την Τανζανία και την Ουγκάντα, όπως είχε προγραμματιστεί, παρόλο που το Μαρόκο έχει ανεβάσει το τουρνουά σε ένα πρωτοφανές επίπεδο.

«Έχω καθήκον να αναπτύξω το ποδόσφαιρο σε όλη την Αφρική. Δεν μπορώ να περιορίσω το ποδόσφαιρο στις χώρες με τις καλύτερες υποδομές, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι το AFCON στην Κένυα, την Ουγκάντα ​​και την Τανζανία θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Δεν πρόκειται να αφαιρέσουμε τον ανταγωνισμό από αυτές τις χώρες», δήλωσε ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στο Ραμπάτ.

Στο Μαρόκο, «η ποιότητα του ποδοσφαίρου ήταν παγκόσμιας κλάσης, όπως και τα στάδια και οι υποδομές», δήλωσε.

Το Μαρόκο, το οποίο ετοιμάζεται να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 με την Ισπανία και την Πορτογαλία, θα μπορούσε επίσης να υποβάλει αίτηση για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON) του 2028, το οποίο θα διεξαχθεί ένα χρόνο μετά το τουρνουά του 2027, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με άλλες διοργανώσεις της FIFA που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια αντί για τα δύο που διεξάγονται τώρα.

Ο Πατρίς Μοτσέπε, ο οποίος ανακοίνωσε αυτήν την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση την παραμονή του AFCON στο Μαρόκο, επέμεινε το Σάββατο ότι δεν ήταν αποτέλεσμα πιέσεων που ασκήθηκαν από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους ή τη FIFA.

«Πρέπει να απελευθερωθούμε ως Αφρικανοί και να μην σκεφτόμαστε ότι κάθε φορά που παίρνουμε μια απόφαση, είναι επειδή το λέει η FIFA ή η Ευρώπη», δήλωσε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «υπάρχουν στιγμές που πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις».

Η Κένυα, η Τανζανία και η Ουγκάντα, τρεις χώρες της Ανατολικής Αφρικής, συνδιοργάνωσαν το Πρωτάθλημα Εθνών Αφρικής (CHAN) πέρυσι, μια διοργάνωση που προοριζόταν για εθνικές ομάδες που αποτελούνται αποκλειστικά από παίκτες που αγωνίζονται στα αντίστοιχα εγχώρια πρωταθλήματά τους.

Πάντως, το τουρνουά αναβλήθηκε από την αρχή του έτους έως τον Αύγουστο για να επιτραπεί η συνέχιση της ανάπτυξης και των αναβαθμίσεων των υποδομών. Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (CAN) του 2027 θα είναι η πρώτη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε αυτήν την περιοχή από τότε που το φιλοξένησε η Αιθιοπία το 1976.