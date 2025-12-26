Στη «λευκή» ισοπαλία έμειναν οι Ζάμπια και Κομόρες, στη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική του Α΄ ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο Μιζιάν Μαολιντά είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα για τις Κομόρες στο 19ο λεπτό, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για τάκλιν που είχε γίνει νωρίτερα.

H Zάμπια αύξησε σε 2 τους βαθμούς τους μετά το 1-1 με το Μάλι στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ενώ τον πρώτο βαθμό τους πανηγύρισαν οι Κομόρες, η εθνική ομάδα του μικρού νησιωτικού έθνους του Ινδικού Ωκεανού και του μικρότερου έθνους στις 24 εθνικές ομάδες που μετέχουν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν ευνοεί καμία από τις δύο αντιπάλους. Και οι δύο, αν… ηττηθούν κατά την 3η αγωνιστική, σχεδόν σίγουρα θα οδηγηθούν σε αποκλεισμό.

Οι Κομόρες πρέπει να νικήσουν το Μάλι στην Καζαμπλάνκα τη Δευτέρα (29/12) για να έχουν οποιαδήποτε πιθανότητα πρόκρισης, ενώ η Ζάμπια αντιμετωπίζει το Μαρόκο και χρειάζεται… τουλάχιστον ισοπαλία.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:

Α όμιλος

26/12

Ζάμπια – Κομόρες 0-0

Μαρόκο – Μάλι 22:00

Β όμιλος

26/12

Αγκόλα – Ζιμπάμπουε 1-1

Αίγυπτος – Νότια Αφρική 1-0

Γ όμιλος

27/12

Ουγκάντα – Τανζανία 19:30

Νιγηρία – Τυνησία 22:00

Δ όμιλος

27/12

Μπενίν – Μποτσουάνα 14:30

Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 17:00

Ε όμιλος

28/12

Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν 17:00

Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο 19:30

ΣΤ όμιλος

28/12

Γκαμπόν – Μοζαμβίκη 14:30

Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν 22:00